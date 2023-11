Schifani "Nuovo polo museale importante per la città di Catania" - Tuttoggi.info

CATANIA (ITALPRESS) – “È un appuntamento importante per la città di Catania. Sarò qui anche per la conclusione nella speranza che i lavori saranno completati nei tempi previsti. Come dice il sindaco Enrico Trantino, e conoscendo il suo impegno e rigore, sono convinto che ci saremo anche per la fine”. Così il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani in occasione dell’inaugurazione del cantiere per la realizzazione del polo museale nei locali dell’ex ospedale Vittorio Emanuele di Catania.

xo1/tvi/gtr