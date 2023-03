“Non basta solo il Ponte sullo Stretto, opera certamente strategica, è essenziale affrontare il tema della grande e piccola viabilità in Sicilia, a breve presenteremo le nostre proposte e richieste, ci confronteremo con l’Anas per la realizzazione dell’ammodernamento delle autostrade Messina – Palermo e Palermo – Catania; inconcepibile vederle in queste condizioni”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. xd9/vbo/gsl