 Schifani "La Sicilia cresce e salvaguardia il patrimonio ambientale" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Schifani “La Sicilia cresce e salvaguardia il patrimonio ambientale”

ItalPress

Schifani “La Sicilia cresce e salvaguardia il patrimonio ambientale”

Ven, 21/11/2025 - 21:03

Condividi su:


PALERMO (ITALPRESS) – “Un segnale importante, ringrazio l’Assessore Savarino per questa iniziativa che dà il senso di una regione che cresce, ma non soltanto finanziariamente, ma cresce sotto il profilo imprenditoriale che coniuga l’esigenza di crescita finanziaria con quella di maggiore tutela dell’ambiente. Coniugare dei valori, valori dell’interesse e del profitto, ma anche un ambiente da salvaguardare per noi e per i nostri figli. Io credo che la Sicilia stia vivendo un momento effettivamente molto importante di crescita sociale, ma anche morale”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani a margine della cerimonia per il conferimento del Premio Custode dell’ambiente. pc/mca3 (Fonte video: Regione Siciliana)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!