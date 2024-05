Schifani illeso dopo incidente, accolto fra gli applausi ad Agrigento - Tuttoggi.info

AGRIGENTO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nell’agrigentino. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Per precauzione è stato trasportato al pronto soccorso, dove sono stati eseguiti i primi accertamenti.

“Sto meglio e dopo un’ora sto uscendo”, dichiara all’Italpress, il Governatore, dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento.

A bordo della propria blindata è stato tamponato da un’auto della scorta mentre si stava recando ad un appuntamento elettorale per la presentazione a San Leone della candidatura di Margherita La Rocca Ruvolo. Il governatore è stato dimesso dal pronto soccorso dopo un’ora di accertamenti. Ripresa la corsa, a bordo della blindata tamponata, Schifani si è recato all’appuntamento elettorale. Raggiunta la meta è stato accolto fra gli applausi. vbo