Schifani "Il Ponte sullo Stretto s'ha da fare, ci crediamo e lo sosteniamo" - Tuttoggi.info

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Schifani “Il Ponte sullo Stretto s’ha da fare, ci crediamo e lo sosteniamo”

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Schifani “Il Ponte sullo Stretto s’ha da fare, ci crediamo e lo sosteniamo”

Sab, 28/03/2026 - 21:03

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MESSINA (ITALPRESS) – “Il Ponte s’ha da fare. Ci crediamo, lo sosteniamo, lo abbiamo cofinanziato con un miliardo e 300 milioni in cassa, accantonati, ma pronti a essere spesi, e bene, dalla società Ponte Stretto del Mit per realizzare un’opera che è un sogno dei siciliani. E noi vogliamo che i sogni si trasformino in realtà. E non è un sogno a cui intendiamo rinunciare”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo a Messina alla manifestazione “L’ora del Ponte” alla presenza tra gli altri del vicepremier e ministro Matteo Salvini. “Fin quando staremo al governo di questa terra, Matteo Salvini troverà in Renato Schifani un alleato di ferro sulla realizzazione del Ponte, come se lo è trovato sempre, in tutte le infrastrutture siciliane dove il Mit ha dimostrato di esserci”, ha aggiunto.

tvi/mca2
(Fonte video: pagina Facebook Renato Schifani)

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