Schifani "Fi punta ad aggregare quell'area moderata che serve a Paese" - Tuttoggi.info

CATANIA (ITALPRESS) – “Una candidatura di prestigio quella di Caterina Chinnici, europarlamentare uscente di Forza Italia, che Antonio Tajani ha ricandidato con il consenso di tutta la classe dirigente siciliana”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, alle Ciminiere di Catania, a margine della convention organizzata dal Mpa nell’ambito della campagna elettorale di Caterina Chinnici per le Europee dell’8 e 9 giugno.

“Oggi – aggiunge il Governatore – è stata organizzata questa manifestazione da Raffaele Lombardo, titolare dell’Mpa, che ha raggiunto con il nostro partito un rapporto federativo nella logica della unione che noi auspichiamo sempre in Forza Italia di tutte quelle anime che storicamente hanno condiviso i valori del popolarismo europeo. E Raffaele Lombardo, che è stato anche europarlamentare, identificandosi in questi valori, può essere uno dei protagonisti di questo processo. Io mi auguro che questo processo possa partire dalla Sicilia. Forza Italia è attrattiva, ma naturalmente si arricchisce in questi momenti federativi con uomini come Raffaele Lombardo e il suo grande consenso di classe dirigente, che dà una mano all’aggregazione di quella area moderata che serve al Paese”. xo1/vbo