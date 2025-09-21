 Schifani "Donare sangue significa dare futuro, può salvare una vita" - Tuttoggi.info
Schifani “Donare sangue significa dare futuro, può salvare una vita”

ItalPress

Schifani “Donare sangue significa dare futuro, può salvare una vita”

Dom, 21/09/2025 - 12:03

AGRIGENTO (ITALPRESS) – “Donare sangue significa dare futuro, significa essere parte di una comunità che non dimentica e che sa prendersi cura degli altri”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel videomessaggio di saluto che ha fatto pervenire al Palacongressi di Agrigento nell’ambito del progetto formativo “Dalla memoria all’impegno: la cultura al dono nelle nuove generazioni” organizzato dal Centro regionale sangue e trasfusionale per promuovere la donazione del sangue. “Mi dispiace non poter essere lì, ma desidero farvi arrivare tutta la mia vicinanza – sottolinea il Governatore -. Questa non è soltanto una giornata di donazione del sangue. È un momento che unisce solidarietà e memoria, vita e impegno civile”. “Abbiamo voluto istituire tre giornate dedicate alla donazione in Sicilia: il 23 maggio, il 19 luglio e il 21 settembre – spiega -. Tre date che portano i nomi e il sacrificio di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Rosario Livatino. Tre giornate che trasformano il dolore in speranza, la memoria in gesto concreto di vita”.
“Donare sangue – aggiunge Schifani – significa dare futuro, significa essere parte di una comunità che non dimentica e che sa prendersi cura degli altri. Per questo rivolgo a tutti voi un appello: donate sangue, donate vita. Ogni gesto, anche il più piccolo, può salvare una vita. Grazie a chi oggi è lì, a chi dona, a chi organizza, a chi rende possibile tutto questo. Il vostro esempio è il segno più bello di una Sicilia che ricorda, che crede, che spera e che non dimentica”.

vbo/mca1

(Fonte video: Regione Siciliana)

