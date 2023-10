Schifani "Dietro incendi c'è un disegno strategico della criminalità" - Tuttoggi.info

AUGUSTA (SIRACUSA) (ITALPRESS) – “Ho atteso qualche settimana – e mi spiace che l’Aula abbia potuto pensare che intendevo sottrarmi – perché intendevo soltanto avere le carte a posto, nel senso di avere un’analisi di tutto quello che era successo e potere dire quello che sto per fare e che farò sul contrasto agli incendi che, ormai, costituiscono un fenomeno che non obbedisce soltanto al dolo di pochi piromani; dietro vedo un disegno strategico dove anche la mafia dei pascoli può entrare, quella criminalità che desidera che la macchia mediterranea possa essere cancellata per decenni per alimentare i pascoli”. Lo ha detto a margine della convention organizzata a Brucoli, in provincia di Siracusa, dal Gruppo parlamentare alla Camera di Fratelli d’Italia. il presidente della Giunta regionale, Renato Schifani, parlando degli incendi che hanno funestato la Sicilia. “E’ evidente che non sono piromani dell’ultima ora e, tra l’altro, attraverso la tecnologia che consente di avere conoscenza per tempo del vento di scirocco, dell’intensità, delle dimensioni e delle variazioni, questo viene messo in attività da parte di chi vuole realizzare incendi. C’è tutta una sofisticazione raggiunta che in passato non c’era”.

