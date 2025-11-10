 Schifani "Crisi imprevista, ma andiamo avanti con ferma determinazione" - Tuttoggi.info
Schifani “Crisi imprevista, ma andiamo avanti con ferma determinazione”

ItalPress

Lun, 10/11/2025 - 21:03

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo dovuto gestire una crisi imprevista e direi imprevedibile. Ma nelle mie scelte ha prevalso l’esigenza della tutela della legalità e trasparenza del Governo e delle istituzioni. Questo chiedono i siciliani e chiede il mio governo. Un governo che deve andare avanti. I dati di Banca d’Italia confermano come siamo nella buona strada. Cresce l’economia, crescono i posti di lavoro, crescono le entrate, crescono gli export, e cresce il turismo. Andiamo avanti con ferma determinazione e anche con coraggio”. Così in un post su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. vbo/mca1/gtr
(Fonte video: Facebook Renato Schifani)

