Schifani "Con il passaggio degli ex PIP a 36 ore si è chiusa un'era" - Tuttoggi.info

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Schifani “Con il passaggio degli ex PIP a 36 ore si è chiusa un’era”

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Schifani “Con il passaggio degli ex PIP a 36 ore si è chiusa un’era”

Gio, 29/10/2026 - 13:03

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PALERMO (ITALPRESS) – “Accordo PIP? Abbiamo chiuso un’era. Abbiamo chiuso una vicenda che si trascinava da un quarto di secolo: precari a vita, con alcune ore soltanto, incertezza nel lavoro. Sin dall’inizio della mia legislatura mi sono impegnato ad affrontare il tema. Abbiamo fatto varie riunioni, abbiamo aumentato le ore lavorative settimanali. Ieri poi abbiamo deciso, in piena serenità, con l’assessore Dagnino, che la Regione si poteva consentire la possibilità di dare un futuro certo a questi ex precari. Era giusto, era doveroso, le finanze ce lo consentono. E adesso abbiamo chiuso una parentesi triste del precariato palermitano”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della quarta edizione del Forum Act Tank Sicilia, al Castello Utveggio di Palermo, dal titolo ‘Strategie e politiche per una Sicilia – al centro del Mediterraneo – aperta, attrattiva e connessa’. xd6/vbo/gtr

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