Schifani "Commenti positivi sul Sicilia Express risposta migliore a polemiche" - Tuttoggi.info

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Schifani “Commenti positivi sul Sicilia Express risposta migliore a polemiche”

ItalPress

Schifani “Commenti positivi sul Sicilia Express risposta migliore a polemiche”

Mar, 07/04/2026 - 18:03

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PALERMO (ITALPRESS) – “I commenti positivi di chi ha utilizzato il Sicilia Express sono la migliore risposta a quei pochi che fanno polemica sterile pur di guadagnarsi un Like o il titolo di una breve. Continueremo a batterci per favorire la mobilità da e verso la Sicilia, il solco è tracciato, non ci fermeremo”. Lo dice in un video su Facebook, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “È dall’inizio di questa legislatura che ci battiamo contro il caro voli, contro il caro prezzo dei mezzi di trasporto per consentire ai nostri ragazzi che lavorano al nord e ai nostri parenti anziani di venire in Sicilia, la loro terra. Abbiamo fatto di tutto, abbiamo fatto ricorsi all’Antitrust, adesso in questi anni siamo intervenuti con nostri fondi regionali per consentire sconti fino al 50% per i siciliani che vogliono raggiungere la Sicilia. Bene, continueremo su questo percorso. In questi giorni abbiamo attivato il nuovo treno pasquale che ha consentito a tanti ragazzi di poter raggiungere i loro familiari. Il solco è tracciato, non ci fermeremo” aggiunge il Presidente Schifani.

tvi/mca3 (fonte video: Regione Siciliana)

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