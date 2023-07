PALERMO (ITALPRESS) – “Cinquanta milioni di fondi statali non utilizzati in passato, a causa del Covid, verranno utilizzati dalla Regione siciliana per abbattere le liste d’attesa”. Lo ha detto il governatore Renato Schifani, a Palermo, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo Piano operativo di recupero delle liste d’attesa predisposto dall’Assessorato regionale della Salute. col3/vbo/gsl