TORINO (ITALPRESS) – Sono in corso accertamenti per verificare le cause del tragico incidente che ha coinvolto uno degli aerei delle Frecce Tricolori all’aeroporto di Torino Caselle, causando la morte di una bambina di 5 anni. “Sulle cause non possiamo dire nulla, tutto va accertato”, ha detto Gabriella Viglione, procuratrice di Ivrea, dopo una prima ispezione ai luoghi dell’incidente.

