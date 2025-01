Schiacciato dal suv all'autolavaggio, è gravissimo | Aggiornamenti - Tuttoggi.info

Un uomo è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Terni dopo essere rimasto schiacciato da un suv. Si tratterebbe di un infortunio sul lavoro: il ferito sarebbe infatti il dipendente di un autolavaggio in via dell’Olio.

Secondo le prime informazioni, l’uomo è rimasto schiacciato tra il muro della palazzina che ospita anche l’autolavaggio ed il suv. Non è chiaro se il veicolo si sia sfrenato o se in quel momento fosse manovrato da un collega.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasferito il ferito in codice rosso in ospedale, oltre alle forze dell’ordine che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

(articolo in aggiornamento)