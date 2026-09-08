Scherma, Mazzone “A fil di spada una festa, mostrerà bellezza del nostro sport” - Tuttoggi.info

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Scherma, Mazzone “A fil di spada una festa, mostrerà bellezza del nostro sport”

ItalPress

Scherma, Mazzone “A fil di spada una festa, mostrerà bellezza del nostro sport”

Mar, 08/09/2026 - 17:03

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ROMA (ITALPRESS) – “A Fil di Spada sarà una festa della scherma in cui tutti, ragazzi olimpici e paralimpici, o semplici amatori, saranno in piazza per passare un pomeriggio all’insegna della scherma che deve essere conosciuta per la bellezza e le emozioni che sa dare”. Lo ha detto Luigi Mazzone, presidente della Federscherma, a margine della conferenza stampa di presentazione di “A Fil di Spada”, la più grande maratona non agonistica di scherma al mondo, in programma sabato 12 settembre 2026 in Piazza della Rotonda, nel cuore di Roma, dalle ore 16.30 alle 20.30.
mec/gm/gtr

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