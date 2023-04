Mancano 100 giorni al via dei Mondiali 2023 di scherma in programma dal 22 al 30 luglio presso l’Allianz MiCo Milano. La Galleria Vittorio Emanuele II ha ospitato l’accensione del Countdown Clock. Nel capoluogo lombardo arriveranno oltre 1500 atleti provenienti da 165 paesi per un grande evento internazionale valido per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

