“Scelta personale di Fora”: i CiviciX riflettono, ma non cambiano campo

Bonetti, Passaquieti, Sisti, Casciari, Codovini, Catterini, Cimarelli, Gentili: centrosinistra o percorso autonomo

La “scelta personale” di Andrea Fora non fa deragliare i CiviciX, che su e giù per l’Umbria ribadiscono il campo di azione dell’associazione nata nel 2020 “per iniziativa di singole persone, provenienti da esperienze politiche e umane diverse, e di associazioni civiche già̀ presenti nei territori e rappresentate anche nei consigli comunali”: quello del riformismo democratico, sociale, ambientalista, progressista, coerente al manifesto dei valori.

Dopo l’annuncio del consigliere regionale – che già in molte scelte, ultima delle quali il voto sul Piano rifiuti, si muove ormai come parte integrante la maggioranza di centrodestra – dell’alleanza con il centrodestra per le amministrative di Perugia, ufficializzate con il celebre post doppio con il sindaco uscente e coordinatore umbro di Forza Italia, Andrea Romizi – occhi puntati sui CiviciX per le ripercussioni sulle alleanze che si stanno formando dove si andrà al voto, ma soprattutto nelle città dove si governa, come a Spoleto.

“Con rispetto per la decisione di Andrea Fora – chiariscono in una nota congiunta Umberto Bonetti, Maurita Passaquieti, Andrea Sisti, Carla Casciari, Gianni Codovini, Fabio Catterini, Andrea Cimarelli, Filippo Gentili – crediamo che il percorso di confronto programmatico e di esplorazione di coalizioni innovative per un progetto amministrativo condiviso nell’ambito del centro sinistra, oppure la scelta di un percorso del tutto autonomo e indipendente dalle coalizioni, da parte dei referenti di CiviciX l’Umbria nei territori chiamati al voto, possa e debba continuare”.

“A Castiglione del Lago gli aderenti a Civici X Italia Viva ed Azione, riconoscendosi negli stessi principi e valori hanno costituito una alleanza denominata Castiglione Futura” , per dare il nostro contributo allo sviluppo della nostra comunità, troppo spesso dimenticata dalla politica regionale” chiariscono Leandro Pacelli (CiviciX) e Claudio Marcantonini (Italia Viva). Che ribadiscono di essersi trovati concordi proprio nella scelta di non farsi condizionare “dalle baruffe politiche” di Perugia.

Aggiungendo: “Noi riteniamo che Castiglione del Lago ed il Trasimeno sono stati da sempre condizionati dai conflitti in seno alle segreterie regionali dei partiti, è tempo che si affermi la nostra autonomia nelle scelte politiche. Pertanto la posizione personale di Fora, che ha scelto di sostenere la candidata del centro destra alle elezioni comunali 2024 del comune di Perugia, la rispettiamo ma non influirà sulle scelte dei Civici X, che confermano la piena adesione a Castiglione Futura e la condivisione con le altre componenti di esplorare, innanzitutto, se ci siano nell’ambito nel centro sinistra le condizioni per concordare un programma e una gestione amministrativa condivise”.

Insomma, col centrosinistra o, semmai, tentando la strada solitaria, dove ci sono ancora alleanze da costruire per le prossime elezioni. Quanto al resto, Spoleto inclusa, il “caso” Fora non farà sterzare i CiviciX.