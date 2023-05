Scassinano 7 videopoker in un bar, tre denunciati tra cui...la proprietaria - Tuttoggi.info

Il colpo risale a pochi mesi fa in un noto bar di San Giustino, le indagini dei carabinieri sono risalite ai due presunti autori materiali del furto, accertando anche la sorprendente complicità della donna

Tre persone sono state denunciate per furto aggravato in concorso, avvenuto a San Giustino pochi mesi fa in un noto bar.

Durante la notte, dopo aver forzato la porta di ingresso e disattivato il sistema di allarme, i malviventi erano penetrati all’interno dell’esercizio scassinando 7 videopoker, asportandone il denaro contante contenuto all’interno per un valore di alcune migliaia di euro.

Sul posto erano accorsi i carabinieri, che avevano effettuato il sopralluogo e iniziato le relative indagini con l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza delle vie limitrofe e le analisi delle celle telefoniche.

Il lavoro dei militari ha portato a delineare un chiaro quadro indiziario nei confronti di due uomini del posto – 41 e 35 anni – che sarebbero stati gli autori materiali del furto.

Con grande sorpresa, però, è anche emerso – fanno sapere i carabinieri sangiustinesi – che gli stessi “hanno agito con la complicità e la copertura della proprietaria del bar (38enne anch’essa di San Giustino), la quale avrebbe anche cercato di minimizzare alcuni particolari utili alle indagini nell’immediatezza“. Tutti e tre, dopo mesi di indagini, sono stati denunciati.