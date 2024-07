Scarzella "Fiero dei miei arcieri, a Parigi grandi aspettative" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Se dicessi che non abbiamo obiettivi direi una bugia. Le aspettative sono tante, i ragazzi sono forti e hanno grandi possibilità. Non voglio mettere ansia parlando di medaglie, ma sono sicuro che fino alla fine lotteranno per andare sul podio. Di questo ne ho la certezza, visto quanto si sono impegnati nelle qualifiche e ancora adesso per essere pronti per Parigi. Le certezze me le danno con il loro comportamento”. Lo ha dichiarato il presidente della Fitarco, Mario Scarzella, a margine della presentazione della squadra olimpica e paralimpica del tiro con l’arco per Parigi 2024. “Sono orgoglioso dei miei ragazzi, mi danno molte soddisfazioni”, ha concluso Scarzella.(ITALPRESS).

