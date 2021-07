Scappano con le moto al controllo della polizia, multati 2 ternani - Tuttoggi

Due giovani hanno cercato di sfuggire ai controlli della polizia stradale di Terni ma poi sono stati raggiunti. Comminate varie multe

Hanno cercato di sottrarsi all’alt intimato dalla polizia stradale di Terni, ma sono stati alla fine rintracciati e multati. E’ successo durante i servizi di controllo della “movida” ed i protagonisti sono due giovani di Terni fermati in distinti controlli.

Proprio durante i controlli messi in atto gli agenti sono stati protagonisti, in due distinte occasioni, di inseguimenti per le vie cittadine.

Moto con targa di scooter, scappa tra i rovi ma viene fermato

Nel primo caso, gli agenti hanno notato un giovane a bordo di un motoveicolo la cui targa risultava però appartenere ad un ciclomotore, il conducente del veicolo anziché ottemperare all’ordine di fermarsi, ha tentato la fuga, fin quando, a causa della velocità, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra. A quel punto ha proseguito la fuga a piedi tra rovi e vegetazione. Fuga che è stata vana: la polizia lo ha infatti raggiunto.

Giovane scappa poi si consegna spontaneamente agli agenti

Nel secondo caso, invece, sempre un giovane a bordo di un motociclo, all’ALT della Polizia ha accelerato improvvisamente la sua marcia tentando di far perdere le sue tracce alla pattuglia. Gli agenti però hanno rintracciato tempestivamente il mezzo parcheggiato in una via cittadina. Di lì a poco il giovane centauro si è consegnato spontaneamente agli agenti.

In entrambi gli episodi sono state contestate numerose violazioni al codice della strada. Nel primo caso si è proceduto anche al fermo e al sequestro del mezzo.