Scappa di casa e scattano le ricerche, 27enne ritrovata a Carsulae - Tuttoggi

Ore di apprensione, nel primo pomeriggio di oggi (sabato 12 dicembre), quando una 27enne di Acquasparta si è allontanata da casa senza avvertire i familiari.

Le ricerche sono partite subito dopo l’allarme lanciato dai parenti e, fortunatamente, è arrivato il lieto fine. I vigili del fuoco di Terni hanno infatti ritrovato la giovane intorno alle ore 16, in buone condizioni di salute, all’interno dell’area archeologica di Carsulae.

Sul posto, a setacciare la zona, c’erano anche i carabinieri di Terni e Acquasparta, oltre ad un equipaggio del 118 che, in via precauzionale, ha condotto la ragazza in ospedale.