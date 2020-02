Scappa di casa dopo lite col marito, ritrovata incosciente sul greto del Tevere - Tuttoggi

Ore di tensione e paura, questa mattina (lunedì 3 febbraio), a Cerbara, dove una donna di 39 anni è scappata di casa intorno alle 10.30 dopo aver litigato pesantemente con il marito. La donna, che avrebbe assunto anche psicofarmaci, è poi scomparsa per ore.

Per ritrovarla si è mosso un vasto spiegamento di forze, a partire dai vigili del fuoco, i soccorsi Tas 2, la squadra cinofila e persino l’elicottero.

La donna è stata ritrovata dai pompieri nel primo pomeriggio, in stato di incoscienza, vicino al greto del fiume Tevere, proprio nei pressi della frazione tifernate. Questa, che era comunque in buone condizioni di salute, è stata poi trasferita all’ospedale di Città di Castello per le cure del caso.