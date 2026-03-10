 Scaccabarozzi "Importante che Lazio continui a essere polo delle Life Science" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Scaccabarozzi “Importante che Lazio continui a essere polo delle Life Science”

ItalPress

Scaccabarozzi “Importante che Lazio continui a essere polo delle Life Science”

Mar, 10/03/2026 - 12:02

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – “La Regione Lazio, per quanto riguarda la presenza del settore delle Life Science, non ha eguali in Italia, per quanto riguarda soprattutto la parte farmaceutica e biomedicale. Ma non solo non ha eguali in Italia, ha pochissimi eguali in Europa. Credo che continuare a fare del Lazio un polo delle Life Science sia molto importante e credo che la Regione lo abbia compreso bene”. Così Massimo Scaccabarozzi, presidente della Sezione Farmaceutica e Biomedicali – Unindustria, in occasione di “Life science investor day. Startup e Pmi Innovative incontrano gli Investitori”. “Lo ha compreso bene Lazio Innova, per cui attraverso queste iniziative cerca di portare sempre più investimenti nel Paese, ma soprattutto cercano di favorire lo sviluppo di queste startup e di piccole e medie imprese di cui il Lazio è pieno. Inoltre, cerca di mettere in contatto le piccole e medie imprese e le startup con le grandi imprese di cui la Regione è ricca. Tutto questo – spiega – Lazio Innova non lo fa perché deve, lo fa perché ci crede. E questo, da chi come me deve rappresentare le industrie del settore nel Lazio, è una cosa molto bella, perché vedere che un’istituzione come questa ci crede veramente, ci mette la passione per riuscire, ti spinge a fare ancora di più”.

xb1/trl/mca1

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!