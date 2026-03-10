Scaccabarozzi "Importante che Lazio continui a essere polo delle Life Science" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “La Regione Lazio, per quanto riguarda la presenza del settore delle Life Science, non ha eguali in Italia, per quanto riguarda soprattutto la parte farmaceutica e biomedicale. Ma non solo non ha eguali in Italia, ha pochissimi eguali in Europa. Credo che continuare a fare del Lazio un polo delle Life Science sia molto importante e credo che la Regione lo abbia compreso bene”. Così Massimo Scaccabarozzi, presidente della Sezione Farmaceutica e Biomedicali – Unindustria, in occasione di “Life science investor day. Startup e Pmi Innovative incontrano gli Investitori”. “Lo ha compreso bene Lazio Innova, per cui attraverso queste iniziative cerca di portare sempre più investimenti nel Paese, ma soprattutto cercano di favorire lo sviluppo di queste startup e di piccole e medie imprese di cui il Lazio è pieno. Inoltre, cerca di mettere in contatto le piccole e medie imprese e le startup con le grandi imprese di cui la Regione è ricca. Tutto questo – spiega – Lazio Innova non lo fa perché deve, lo fa perché ci crede. E questo, da chi come me deve rappresentare le industrie del settore nel Lazio, è una cosa molto bella, perché vedere che un’istituzione come questa ci crede veramente, ci mette la passione per riuscire, ti spinge a fare ancora di più”.

xb1/trl/mca1