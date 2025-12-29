 Sbarra "Sud locomotiva d'Italia, in Sicilia intrapresa la strada giusta" - Tuttoggi.info
Sbarra “Sud locomotiva d’Italia, in Sicilia intrapresa la strada giusta”

ItalPress

Lun, 29/12/2025 - 12:02

PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia è in crescita e sta dimostrando un impegno concreto per sostenere imprese e occupazione. Lo sottolinea in un’intervista al Giornale di Sicilia Luigi Sbarra, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per il Sud. La strada intrapresa dal Governo guidato da Renato Schifani è quella giusta, secondo l’ex segretario generale della Cisl, che auspica una sinergia tra amministrazione centrale e regionale per consolidare lo sviluppo dell’Isola e dare conferma ai segnali più recenti che parlano di una crescita del paese trainata proprio dal Mezzogiorno. Il Sud, evidenzia Sbarra, è la locomotiva d’Italia.
fsc/gsl

