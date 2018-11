Sbanda con l’auto, estratto dai vigili del fuoco

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Incidente stradale lungo la strada regionale 71 che collega San Fauticchio a Castiglione del Lago. Un uomo ha perso il controllo della sua vettura, per cause in corso di accertamento, che è sbandata finendo fuori strada.

Sono serviti i vigili del fuoco per estrarre il conducente dall’auto incidentata. L’uomo è stato quindi preso in cura dal personale del 118, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi che serviranno a stabilire la dinamica dell’incidente.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa