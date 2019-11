Sbanda con l’auto e fa un volo di 7 metri, 52enne in ospedale | Foto

E’ finita fuori strada con la propria auto ed ha fatto un “volo” di 7 metri nella scarpata sottostante. Brutta avventura per una 52enne che domenica pomeriggio, intorno alle 16, è rimasta protagonista di un incidente stradale avvenuto in via San Girolamo, a Perugia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine ed il 118. La donna è stata quindi trasferita in ospedale in ambulanza. Ha riportato lesioni allo sterno ed in altre parti del corpo, ma le sue condizioni non sono particolarmente gravi.

