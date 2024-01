Saxa Gres, prorogata cassa integrazione per i 98 lavoratori fino al 13 marzo - Tuttoggi.info

Buone notizie dal Ministero delle Imprese dopo l'incontro con sindacati e Regione, gli ammortizzatori sociali erano scaduti lo scorso 31 dicembre "Ora servono soluzioni per salvaguardare livelli occupazionali e ripresa attività produttiva"

E’ arrivata oggi pomeriggio (25 gennaio) l’ufficialità sulla proroga della cassa integrazione straordinaria, fino al prossimo 13 marzo 2024, per i 98 lavoratori della Saxa Gres di Gualdo Tadino, la ex Tagina.

La decisione è stata presa durante l’incontro odierno al Ministero delle Imprese e Made in Italy avvenuto tra sindacati, Regione e Arpal Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro. Gli ammortizzatori sociali, scaduti lo scorso 31 dicembre 2023, sono stati dunque prolungati per altri due mesi scarsi, in attesa del tanto atteso ritorno al lavoro, che nel primo tavolo al Ministero era stato previsto per metà 2024 (tra giugno e luglio).

Tutto dipenderà anche dall’ingresso del nuovo socio investitore, sperando che nel prossimo incontro al dicastero fissato per inizio marzo – che dovrà verificare la disponibilità di ulteriori ammortizzatori sociali oltre la data del 13 marzo – ci sia già il nome di colui che è pronto a rilanciare l’azienda.

Sempre nel pomeriggio di oggi Filctem Cgil e Femca Cisl hanno presieduto un’assemblea dei lavoratori nella sala del Consiglio comunale gualdese: “In questa fase – hanno ribadito i sindacati in Municipio – è importante tornare al tavolo Ministeriale per trovare soluzioni per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la ripresa dell’attività produttiva”.