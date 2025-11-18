 Sati Generali Salute Lazio, Rocca "Abbiamo una situazione finanziaria chiara" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Sati Generali Salute Lazio, Rocca “Abbiamo una situazione finanziaria chiara”

ItalPress

Sati Generali Salute Lazio, Rocca “Abbiamo una situazione finanziaria chiara”

Mar, 18/11/2025 - 15:03

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – “Oggi finalmente abbiamo una situazione finanziaria chiara. Abbiamo un quadro chiaro anche dei nostri bisogni sul territorio e su questo vogliamo programmare insieme e farlo in maniera tecnica e pulita con gli strumenti normativi che abbiamo a disposizione. Questo è un servizio sanitario che deve affrontare nuove sfide con una società che è cambiata rispetto alle ultime riforme”. Lo ha dichiarato il presidente Francesco Rocca, intervenuto agli Stati Generali della Salute del Lazio, organizzati oggi e domani, alle Corsie Sistine, alla presenza del ministro della salute Orazio Schillaci.

xl5/pc/mca2

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!