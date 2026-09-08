Sassonia, Ruotolo "L'ascesa dell'onda nera è una ferita per l'Europa" - Tuttoggi.info

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Sassonia, Ruotolo “L’ascesa dell’onda nera è una ferita per l’Europa”

ItalPress

Sassonia, Ruotolo “L’ascesa dell’onda nera è una ferita per l’Europa”

Mar, 08/09/2026 - 20:03

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BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Non è un fatto locale, è una ferita per l’Europa, non c’è ombra di dubbio. Perché quei numeri
di un’organizzazione che si rifà al nazismo devono preoccupare tutti noi, ma anche i conservatori dell’Europa”. Lo ha dichiarato
in un’intervista al Parlamento europeo di Bruxelles l’eurodeputato del Partito Democratico, Sandro Ruotolo, commentando
l’affermazione dell’AfD in Germania.(ITALPRESS)

trl/xf4/azn/

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