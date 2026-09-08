Sassonia, Ruotolo "L'ascesa dell'onda nera è una ferita per l'Europa" - Tuttoggi.info

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Non è un fatto locale, è una ferita per l’Europa, non c’è ombra di dubbio. Perché quei numeri
di un’organizzazione che si rifà al nazismo devono preoccupare tutti noi, ma anche i conservatori dell’Europa”. Lo ha dichiarato
in un’intervista al Parlamento europeo di Bruxelles l’eurodeputato del Partito Democratico, Sandro Ruotolo, commentando
l’affermazione dell’AfD in Germania.(ITALPRESS)
di un’organizzazione che si rifà al nazismo devono preoccupare tutti noi, ma anche i conservatori dell’Europa”. Lo ha dichiarato
in un’intervista al Parlamento europeo di Bruxelles l’eurodeputato del Partito Democratico, Sandro Ruotolo, commentando
l’affermazione dell’AfD in Germania.(ITALPRESS)
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