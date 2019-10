Sasso contro una bici, 31enne ricoverato in ospedale a Perugia | È in codice rosso

Sono tutti da chiarire i contorni dell’incidente che ha visto vittima un giovane straniero di 31 anni. L’uomo, mentre andava in bicicletta in via Cortonese, a Perugia, intorno all’ora di pranzo, è stato colpito da un sasso. Ora è ricoverato in codice rosso all’ospedale di Perugia.

Secondo quanto riferisce l’ufficio stampa del Santa Maria della Misericordia, il giovane ha riportato un trauma cranico grave. Dovuto appunto – stando alle prime informazioni – alla caduta dalla bicicletta in seguito al colpo ricevuto dal sasso tirato da ignoti.

Troppo pochi, al momento, i dettagli per conoscere i motivi del gesto; non è neanche chiaro se ci siano testimoni che possano aiutare a chiarire la dinamica dei fatti.

Immagine di repertorio

