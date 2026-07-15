Sardegna, Todde "Approvata delibera per 1.500 tra medici e infermieri" - Tuttoggi.info

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Sardegna, Todde “Approvata delibera per 1.500 tra medici e infermieri”

ItalPress

Sardegna, Todde “Approvata delibera per 1.500 tra medici e infermieri”

Mer, 15/07/2026 - 21:03

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CAGLIARI (ITALPRESS) – “Il personale sanitario regionale è fondamentale. La delibera che abbiamo discusso oggi in Giunta è una delibera inequivocabile rispetto alla volontà di questa maggioranza di rafforzare la sanità pubblica. Stiamo parlando di un concorso per 1.500 figure, 500 medici specializzati e 1.000 infernieri”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. “È importante perché andremo a ricoprire quelle specializzazioni di cui la nostra sanità è carente”.

col4/azn
(Fonte video: Ufficio stampa Regione Sardegna)

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