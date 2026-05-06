Sardegna, assessore Piu "Con Anas lavoro sinergico e impegno costante su opere" - Tuttoggi.info

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Sardegna, assessore Piu “Con Anas lavoro sinergico e impegno costante su opere”

ItalPress

Sardegna, assessore Piu “Con Anas lavoro sinergico e impegno costante su opere”

Mer, 06/05/2026 - 18:03

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CAGLIARI (ITALPRESS) – “Si continua con il lavoro proficuo che abbiamo iniziato nel 2024 con Anas, una cabina di regia unica che consente di monitorare tutte le strade statali, le provinciali e le strade di interesse locale”. Lo ha detto l’assessore dei Lavori pubblici della Regione Sardegna, Antonio Piu, dopo l’incontro con l’amministratore delegato di Anas (Gruppo FS Italiane), Claudio Andrea Gemme, in occasione della sua visita nella Struttura Territoriale Sardegna. Al centro della riunione le opere stradali in fase di esecuzione. “Con Anas abbiamo stipulato una convenzione già lo scorso anno sulle opere commissariate, stiamo dando gambe a tante opere che purtroppo erano ferme da tempo come, ad esempio, la 130 dove stiamo per convocare la conferenza dei servizi, la 125, e la 291 sulla Sassari-Alghero”, ha aggiunto.
col/mca3 (fonte video: Regione Sardegna)

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