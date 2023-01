Sara Tommasi a Le Iene "Curate il bipolarismo" - Video - Tuttoggi

Sara Tommasi a Le Iene lancia appello ai ragazzi "Curate il bipolarismo con le medicine e l'amore. Si può essere felici"

Nella puntata di questa sera 31 gennaio de “Le Iene” è comparsa Sara Tommasi, la popolare showgirl di Terni, che ha lanciato un messaggio a tutte le persone affette dal disturbo del bipolarismo. Nella sua testimonianza Sara ha rivolto un appello ai ragazzi che le scrivono: “Dal bipolarismo non si può guarire del tutto – spiega Sara Tommasi – ma si può comunque vivere una vita felice. Non focalizzatevi su ciò che la malattia vi ha tolto, ma su quello che vi ha lasciato. Guardate le carte che avete in mano e giocate con quelle la vostra partita. Curatevi – conclude Sara – con i farmaci e con l’amore. La malattia non possiamo farla sparire, ma possiamo affrontarla”.