Sara Campanella, oggi l'ultimo saluto a Misilmeri - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Misilmeri si stringe attorno alla famiglia di Sara Campanella, la studentessa di 22 anni uccisa lunedì scorso a Messina da un collega di università, Stefano Argentino, reo confesso dell’omicidio. Oggi, lunedì 7 aprile, alle 10.30 nella chiesa San Giovanni Battista, sarà celebrato il funerale e a presiedere il rito sarà l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice.

Il sindaco di Misilmeri, Rosario Rizzolo, ha proclamato il lutto cittadino: bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio negli uffici comunali. Stessa scelta anche a Messina, la città in cui la giovane studentessa studiava e in cui ha trovato la morte, e nei comuni del Palermitano per disposizione del sindaco della città metropolitana, Roberto Lagalla.

Domenica per tutto il giorno una folla commossa ha voluto rendere omaggio alla 22enne nella camera ardente allestita nella chiesa delle Anime Sante. Qualcuno ha sistemato un lenzuolo bianco su una palazzina affacciata sulla piazza del paese. “Mi amo troppo per stare con chiunque. Sara Campanella figlia di tutti noi” c’è scritto, riprendendo la frase che la giovane universitaria aveva postato sul suo profilo social.