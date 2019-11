Sarà ancora Capodanno Matto, nel ricordo di Leonardo Cenci

Sarà il primo Capodanno Matto senza Leonardo Cenci, che aveva deciso di festeggiare con gli amici a novembre non sapendo se il male contro cui ha lottato gli avrebbe consentito di arrivare al 31 dicembre. E invece Leo non soltanto aveva festeggiato pure a dicembre, ma aveva fatto del Capodanno Matto l’ennesimo suo inno alla vita.

Una tradizione che non si ferma anche adesso che Leo non c’è più. A festeggiare il Capodanno Matto con Avanti tutta Onlus una grande squadra di amici, pronti a ridere e scherzare come avrebbe voluto Leo.

L’appuntamento è per il 22 novembre alla Città della Domenica. A festeggiare la coppia di attori umbri Marco Bocci e Laura Chiatti, sempre molto sensibili alla solidarietà, la magia del prestigi-attore e mentalista Andrea Paris, le note della musica della cantante Annalisa Baldi, il ventriloquo Nicola Pesaresi, lo show man e imitatore Antonio Mezzancella, direttamente da “Tale e quale show”, l’illusionista e mago “Magic Andrea” e la comicità travolgente dei “Sette cervelli”. Dedicato ai futuri sposi “Wedding Moment di Moda sposi atelier”. La serata sarà magistralmente condotta da Massimo Zamponi. E dalle 23,30, djset di Simone Mone Ferroni e Marco J Taddei.

“Sarà una grande festa, senza alcun tipo di barriere, per ricordare il nostro Leo – ha spiegato Federico Cenci – e per affermare che i momenti di gioia condivisa sono la migliore via per combattere la malattia. D’altronde è proprio questo l’insegnamento di Leo: quello cioè di contrastare la malattia con il coraggio, la determinazione e l’allegria. Una grande festa resa possibile grazie al contributo di tantissimi amici, di nuovo insieme nel segno di Leo”.

“Festeggiare il Capodanno matto significa condivisione – ha detto l’assessore al Welfare, Edi Cicchi – e anche socialità, per combattere la solitudine che troppo spesso accompagna la malattia. E significaanche dare sollievo a chi è in un momento di difficoltà attraverso la gioia della festa”.

“Altre tre ‘s’ che caratterizzano Avanti Tutta e le sue tante iniziative, come gli Avanti Tutta Days o il Capodanno matto – ha aggiunto l’assessore allo Sport e Commercio del Comune Clara Pastorelli – sono la “s” di sport, che ormai sappiamo quanto possa aiutare nel contrastare la malattia, ma anche la “s” di sorriso e quella di sinergia. Insegnamenti che Leo ci ha lasciato e che stanno dando i loro frutti”.

“Ci saremo tutti – ha detto il dottor Fausto Roila, primario dell’Oncologia dell’Ospedale di Perugia – si tratta di una festa che ha un significato enorme di una rivolta contro la malattia. Combatteremo anche noi, ricordando Leo”.

