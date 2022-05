Sant’Eraclio, guida senza patente e auto senza revisione: multa per oltre 5mila euro

Nel corso dei servizi, in zona Sant’Eraclio, i poliziotti hanno fermato un cittadino albanese che stava transitando a bordo del proprio veicolo. Sottoposto a controllo, è emerso che l’uomo non aveva mai conseguito la patente di guida; l’auto, invece, era priva della prescritta revisione periodica. Queste infrazioni al Codice della Strada sono costate al cittadino straniero sanzioni pecuniarie per un importo complessivo superiore ai 5mila euro e il fermo amministrativo del veicolo.

Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio, sono state complessivamente identificate 116 persone e monitorati 82 autoveicoli.