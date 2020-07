Santelli “La FrecciaArgento Sibari-Bolzano Fermerà a Torano” - Tuttoggi

CATANZARO (ITALPRESS) – “La FrecciaArgento Sibari- Bolzano fermerà anche a Torano”. Lo annunzia il presidente della regione Calabria Jole Santelli.

“Ci siamo battuti per assicurare questo nuovo scalo, capace di venire incontro alle esigenze di tanti calabresi.

Una battaglia condivisa con la delegazione parlamentare della provincia di Cosenza, i sindaci del comprensorio e Franco Corbelli. Una nuova fermata come segno concreto per far uscire dalla marginalità i territori di una regione come la nostra che merita di riacquistare la centralità perduta” conclude Santelli.

(ITALPRESS).