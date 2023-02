Sant’Arcangelo, 150mila euro per allungare il marciapiede

L'opera, ancora da progettare, contribuirà a riqualificare anche dal punto di vista della viabilità l'intera area

Inserito nel Piano delle opere 2023, e finanziato per un importo di 150mila euro, il progetto per la prosecuzione del marciapiede lungo via Martiri di Cefalonia a Sant’Arcangelo di Magione.

“L’attuale marciapiede – fa sapere la consigliera comunale di maggioranza, Vanessa Stortini, residente nella frazione lacustre – si interrompe nel tratto in cui la strada che conduce al pontile della frazione, interseca l’anello ciclopedonale del Trasimeno, all’incirca a tre quarti della sua lunghezza. La realizzazione dell’ulteriore tratto è un’ opera fondamentale ai fini della sicurezza visto che, attualmente, per i pedoni percorrere via Martiri di Cefalonia nel tratto finale, significa farlo nel sedime stradale. Soprattutto quando, come nel periodo estivo con la presenza del vicino campeggio, anch’esso attualmente oggetto di un’importante ristrutturazione, il tratto sprovvisto di marciapiede è particolarmente trafficato”.