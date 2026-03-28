Santanchè "Ringrazio squadra Ministero del Turismo, da soli non si vince mai" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Un ringraziamento sentito alla squadra del Ministero del Turismo che in questi anni ha lavorato al mio fianco per valorizzare sempre più questo settore strategico della nostra Nazione. Il merito dei successi di questi tre anni e mezzo è più vostro che mio”. Lo afferma in un videomessaggio sui social Daniela Santanchè, ringraziando lo staff del ministero del Turismo dopo le dimissioni da ministro avvenute nei giorni scorsi. “Voglio ringraziare uno per uno tutti coloro con cui ho lavorato, è veramente una squadra fantastica. Ognuno c’ha messo passione, volontà, determinazione: siamo stati in questi tre anni e mezzo una squadra, ritengo che da soli non si vince mai – ha aggiunto -. Il ministero del Turismo ha lavorato bene, ma il merito non va a me ma a questa squadra fantastica che ha lavorato veramente bene. Mi ricorderò di ognuno di queste persone, perché la vita è lunga e bisogna sempre ricordarsi di essere insieme, di essere una squadra. Bravi, continuate a lavorare così! Continuate a portare avanti il ministero del Turismo, importante per la crescita della nostra economia nazionale. Il mio è davvero un ringraziamento che sento, siete stati davvero fantastici e meravigliosi”.

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(Fonte video: Profilo X Daniela Santanchè)