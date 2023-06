Santa Maria di Plestia, il Commissario al sisma stanzia 2,7 milioni

Preziosa testimonianza protoromanica

Tra gli ultimi stanziamenti del Commissario governativo alla Ricostruzione c’è anche qualcosa che andrà a mettere in sicurezza un simbolo di Foligno, pur essendo formalmente nel territorio del comune di Serravalle del Chienti. Sono stati stanziati infatti 2,75 milioni di euro per la messa in sicurezza sismica della Basilica di Santa Maria di Plestia, preziosa testimonianza protoromanica al confine tra Umbria e Marche nel Comune di Serravalle del Chienti, di rilevante importanza per quei territori e strategica nell’ambito del circuito dei Cammini.