Santa Cecilia, la sveglia ai tempi del Covid: lettore mp3 e megafono al posto della Banda - Tuttoggi

La Banda cittadina di Umbertide anche quest’anno sveglierà tutti gli umbertidesi per la ricorrenza di Santa Cecilia, anche se in maniera diversa dal solito.

Ogni 22 novembre la Banda diretta dal maestro Galliano Cerrini ha sempre ricordato la festività con la sveglia mattutina, passando per il paese sopra un furgone pieno di musicisti che suonano il tradizionale motivetto.

Quest’anno purtroppo le restrizioni imposte dai vari Dpcm lo vietano (con un secco no a esecuzioni di brani all’aperto, assembramenti ecc.). Ma i suonatori umbertidesi non si sono certo arresi e hanno escogitato un’alternativa.

Domattina, infatti, anche se in maniera ridotta, la tradizione sarà in qualche modo rispettata: non più una ventina di persone ad animare la ricorrenza, ma un semplice brano riprodotto da un lettore Mp3 e un megafono montato sul furgone, che passerà per le vie di Umbertide (e sotto i balconi delle “Cecilie”) ricordando la Santa patrona di strumentisti e cantanti. Il tutto ovviamente si svolgerà una volta finito il “coprifuoco”, e dalle ore 5 alle 6.30.