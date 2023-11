Sansoni "Diritti dell'infanzia spesso lesi e violati" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sono diritti spesso lesi e spesso violati. La nostra attenzione va all’intero anno e non solo in occasione di queste giornate, però oggi ci concentreremo sulla fenomenologia di queste azioni e sulle violenze, come le violenze online ad esempio. Noi abbiamo la polizia postale che ci supporterà in tutto questo”. Così la garante per l’infanzia del Consiglio regionale del Lazio, Monica Sansoni, nella Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e adolescenza, in occasione dell’evento che si è svolto nella sala Mechelli, a Roma. “Il Consiglio regionale, grazie al presidente, celebrerà da sempre questa giornata qui perché i giovani devono capire che non soli. L’ascolto e la partecipazione sono fondamentali, io ci credo molto – aggiunge Sansoni – un altro punto su cui lavorare è rendere i minori consapevoli, spesso non conoscono i limiti che spesso li conducono a commettere illeciti. I minori di oggi sono figli dei tempi che hanno l’esigenza di trovare il loro punto di riferimento attraverso scuola, famiglia e istituzioni che devono fare la propria parte. L’informazione allora è renderli dotti di quello che li riguarda nel quotidiano è fondamentale affinché questi rischi non vengano intrapresi”. xl3/vbo/gtr