Sanremo sovrapposto a Coppa Italia, patron Ariston: "Slittamento? Per noi nessun problema" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Far slittare il festival di Sanremo 2025 di una settimana? "Da parte nostra non c'è alcun problema". Lo afferma all'Adnkronos il proprietario dell'Ariston, Walter Vacchino, spiegando di aver appreso la notizia dai media e che al momento non ci sono stati contatti ufficiali con la Rai. Le date della nuova edizione del festival di Sanremo - dal 4 all'8 febbraio - erano state spoilerate proprio da Vacchino lo scorso 23 giugno.

Tuttavia, queste date potrebbero subire una modifica a causa di una sovrapposizione con i quarti di finale della Coppa Italia, che saranno trasmessi su Mediaset nella stessa settimana, dal 4 al 6 febbraio 2025. Il primo a sollevare la questione è stato Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, che ha criticato la sovrapposizione con un post su Facebook sabato scorso. E adesso la Rai sta cercando una soluzione per evitare il conflitto di programmazione.

Al momento l'ipotesi più probabile sembra essere quella di far slittare il Festival di Sanremo di una settimana, dato che sarebbe più complicato rinviare o anticipare le partite di Coppa Italia.