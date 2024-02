Sanremo, Geolier "Sono contento di tutto, Annalisa "E' stato bello" - Tuttoggi.info

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) – “Penso che il Festival è una cosa a sé, non c’entra nulla con gli stream. Mi è piaciuto tutto”. Così a 23 anni, Geolier, al secolo Emanuele Palumbo, spegne con la saggezza di un veterano le polemiche sul secondo posto con “I p’ me, tu p’ te” al Festival di Sanremo dopo un Televoto plebiscitario.

Gli fa eco, Annalisa: “Siamo qua, abbiamo fatto un bel percorso e ne approfitto per congratularmi con Angelina e Geolier. Stiamo facendo cose molto belle e ci sono numeri bellissimi per tutti”, sottolinea. xg8/vbo