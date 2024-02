SANREMO (ITALPRESS) – E’ un’Annalisa molto emozionata quella che arriva in sala stampa all’Ariston. “Per me è un sogno, sono momenti pieni di emozione – ha esordito Annalisa, che sarà sul palco nella serata cover con ‘Sweet Dreams’ insieme alla Rappresentante di Lista -. Per questo ho scelto questo brano. Sto vivendo il sogno, il sogno della musica. Che ho sempre inseguito e continuo ad inseguire”.

xm1/tvi/gtr