Sanremo, Amadeus "Nessun tranello per Travolta, conosceva tutto" - Tuttoggi.info

SANREMO (ITALPRESS) – “Nessun tranello ieri per John Travolta, era a conoscenza di tutto quello che è capitato sul palco: forse pensava di avere un cappellino giallo ed è arrivato arancione”. Così Amadeus in conferenza stampa, dopo la gag di ieri con Travolta e Fiorello, che sembra avere suscitato qualche perplessità. “Fiorello è il più grande showman che abbiamo in Italia ed era già stato ospite di Fiorello che gli aveva fatto fare il delfino. Quello che è successo fa parte di una certa ironia: la fa Jimmy Fellon negli Stati Uniti e Fiorello in Italia. E’ una cosa che possono fare solo poche persone. Poi può essere che un’espressione di John Travolta abbia tradito che una cosa che al momento sembrava accettasse, poi magari non ha gradito”, ha aggiunto.

