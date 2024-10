Sanremo 2025, l'annuncio di Conti: "Alessandro Cattelan condurrà talent sezione Giovani" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Sarà Alessandro Cattelan il conduttore del nuovo talent musicale su Rai2, in onda per cinque serate, che farà da trampolino di lancio per le nuove proposte di Sanremo 2025. Ad annunciarlo è Carlo Conti al Tg1 delle ore 20.

Alessandro Cattelan, già volto di punta di Rai2 è un veterano dei talent musicali grazie alla sua lunga esperienza a XFactor.