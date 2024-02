Sanità,Patarnello(AstraZeneca)"Impegno comune di fronte a nuove sfide" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Penso che questa sia una bella occasione per ribadire il fatto che la sanità ha bisogno di vedere insieme tutti i suoi partner e tra questi c’è sicuramente anche l’industria. C’è un cambiamento nella società e quindi anche nella sanità che è ben visibile agli occhi di tutti. Dobbiamo impegnarci tutti quanti per dare il nostro contributo per rendere sostenibile un cambiamento che ha di fronte una grande sfida che è quella dell’invecchiamento della popolazione e della sostenibilità economica”. Lo ha detto Francesca Patarnello, Vicepresidente Market Access & Government Affairs AstraZeneca Italia, a margine dell’evento per i 20 anni di AZ Salute, a Palermo.

