ROMA (ITALPRESS) – “A breve avremo un piano accurato e con la collaborazione soprattutto delle Regioni e degli stakeholder, credo che possiamo migliorare notevolmente il Ssn e cercare di ridurre quello che è per i cittadini il problema più brutto, che sono proprio le liste d’attesa”, ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della presentazione del 21° Rapporto “Ospedali e Salute” promosso da Aiop e realizzato in collaborazione con il Censis.

