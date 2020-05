Sanita', Razza "saro' sempre di ostacolo a malaffare" - Tuttoggi

“La Sicilia ha adottato un protocollo anticorruzione e quando qualcuno, come troppo spesso mi e’ capitato di leggere, vede in me un ostacolo alla realizzazione dei propri obiettivi deve sapere che questo ostacolo ci sara’ oggi e sempre”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, a palazzo Orleans, a Palermo, in merito all’operazione “Sorella Sanita’” della Guardia di finanza che ha portato ad arresti in Sicilia.

mrv/red